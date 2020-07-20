"Это незаконно": МИД Украины устроил истерику из-за Путина в Крыму

На Украине снова устроили истерику из-за визита президента России Владимира Путина в Крым на закладку российских "Мистралей" на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. МИД Незалежной выразил официальный протест.

Речь идёт о закладке универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Они являются аналогами французских кораблей класса "Мистраль". В 2014 году власти Франции отказались отдавать России заказанные ею корабли и были вынуждены заплатить огромную неустойку. Теперь ВМФ России получит "Мистрали" уже собственного производства.

"В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации", - гласит протест МИД Украины, опубликованный на сайте ведомства.

Напомним, что МИД Незалежной регулярно протестует и шлёт дипломатические ноты в связи с любой активностью в Крыму. Хотя прошло уже 6 лет с тех пор, как жители полуострова проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.