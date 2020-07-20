|
"Это незаконно": МИД Украины устроил истерику из-за Путина в Крыму
20 июля 2020, 21:00 • 115 • Политика
МИД Украины выразил протест по поводу поездки Путина в Крым, где было начато строительство российских "Мистралей" для ВМФ России. "В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест", - гласит сообщение украинского ведомства.
На Украине снова устроили истерику из-за визита президента России Владимира Путина в Крым на закладку российских "Мистралей" на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. МИД Незалежной выразил официальный протест.
Речь идёт о закладке универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Они являются аналогами французских кораблей класса "Мистраль". В 2014 году власти Франции отказались отдавать России заказанные ею корабли и были вынуждены заплатить огромную неустойку. Теперь ВМФ России получит "Мистрали" уже собственного производства.
Напомним, что МИД Незалежной регулярно протестует и шлёт дипломатические ноты в связи с любой активностью в Крыму. Хотя прошло уже 6 лет с тех пор, как жители полуострова проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июля 2020, 01:00
|
18 июля 2020, 16:00
|
15 июля 2020, 03:00
|
20 июля 2020, 04:00
|
14 июля 2020, 02:00
|
18 июля 2020, 03:00
|
20 июля 2020, 04:00