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"Это невозможно": Вброс FT о переговорах Путина и Макрона опроверг Кремль
08 февраля 2022, 15:10 • 147 • Политика
Вброс Financial Times об итогах переговоров президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона опровергли в Кремле. "Это невозможно", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Речь идёт о публикации FT о том, что президенты России и Франции по итогам переговоров якобы договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в рамках которых Россия якобы выведет своих военных из Белоруссии после завершения учений.
Комментируя публикацию FT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Он объяснил это тем, что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, а также является членом НАТО, "где Франции не принадлежит лидерство".
"Поэтому газета просто неверно написала", - отметил Песков.
Представитель Кремля также добавил, что русские войска и так должны вернуться в Россию из Белоруссии. По его словам, речи о том, что они останутся в этой стране, даже не шло.
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