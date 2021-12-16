Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная / Политика

"Это невозможно": Песков опроверг слухи о войсках России в Донбассе

16 декабря 2021, 15:20  •  157 • Политика
Войска России не находились и не находятся в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это невозможно", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поставках продуктов якобы военнослужащим России в ДНР и ЛНР.
Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно, - сказал Дмитрий Песков.
Вооружённых сил России нет на территории республик и никогда там не было, добавил представитель Кремля. По словам Пескова, утверждения о наличии войск России в Донбассе являются ошибкой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



157
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
16 декабря 2021, 01:55
Персоны нон грата и пожизненное. Германия озвучила вердикт
16 декабря 2021, 07:45
Живые или мёртвые? Юрий Пронько показал реальную проблему России
16 декабря 2021, 13:35
Взбешенный Порошенко влез в эфир канала "Рада" и устроил истерику
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
11 декабря 2021, 09:15
Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.