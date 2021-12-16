"Это невозможно": Песков опроверг слухи о войсках России в Донбассе

Войска России не находились и не находятся в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это невозможно", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поставках продуктов якобы военнослужащим России в ДНР и ЛНР.

Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно, - сказал Дмитрий Песков.

Вооружённых сил России нет на территории республик и никогда там не было, добавил представитель Кремля. По словам Пескова, утверждения о наличии войск России в Донбассе являются ошибкой.