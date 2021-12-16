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"Это невозможно": Песков опроверг слухи о войсках России в Донбассе
16 декабря 2021, 15:20 • 157 • Политика
Войска России не находились и не находятся в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это невозможно", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поставках продуктов якобы военнослужащим России в ДНР и ЛНР.
Вооружённых сил России нет на территории республик и никогда там не было, добавил представитель Кремля. По словам Пескова, утверждения о наличии войск России в Донбассе являются ошибкой.
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