"Это неточно": ЦРУ опровергло вывоз из России ценного "крота" из окружения Путина

Как сообщило агентство, в ходе секретной миссии в 2017 году США вывезли из России некоего "топового шпиона" в российском правительстве. Об этом каналу рассказали многочисленные чиновники американской администрации.

Телекомпания не привела имени агента. Отмечается лишь, что он являлся одним из самых высокопоставленных источников в правительстве России.

Такое решение якобы было продиктовано озабоченностью разведки по поводу того, что президент Трамп небрежно обращался с секретной информацией, что могло раскрыть агента.

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл заявила, что информация телекомпании является "неточной". Заявления CNN о том, что ЦРУ принимает судьбоносные решения без объективного анализа и сбора информации, являются неверными, отметила она.