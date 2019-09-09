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"Это неточно": ЦРУ опровергло вывоз из России ценного "крота" из окружения Путина

09 сентября 2019, 20:24  •  110 • В мире
В ЦРУ опровергли сообщение CNN  о том, что американская разведка в 2017 году вывезла из России некоего ценного "крота" из окружения президента РФ Владимира Путина, опасаясь его разоблачения из-за легкомыслия Трампа. В ЦРУ эти утверждения назвали "неточными".
Как сообщило агентство, в ходе секретной миссии в 2017 году США вывезли из России некоего "топового шпиона" в российском правительстве. Об этом каналу рассказали многочисленные чиновники американской администрации.
Телекомпания не привела имени агента. Отмечается лишь, что он являлся одним из самых высокопоставленных источников в правительстве России.
Такое решение якобы было продиктовано озабоченностью разведки по поводу того, что президент Трамп небрежно обращался с секретной информацией, что могло раскрыть агента.
Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл заявила, что информация телекомпании является "неточной". Заявления CNN о том, что ЦРУ принимает судьбоносные решения без объективного анализа и сбора информации, являются неверными, отметила она.

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