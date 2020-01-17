"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина, в которой нет ни слова о Незалежной

Бывший президент Украины Пётр Порошенко увидел в послании президента России Владимира Путина прямую угрозу и риски для Незалежной. Об этом он поспешил написать на своей странице в Twitter.

Порошенко заявляет, что выступление Путина, в котором он ни разу не упомянул Украину, требует внимательного анализа. Сам Порошенко услышал в словах Путина о внутренней политике России, что он "не собирается заканчивать войну с Украиной". Под "войной" он имеет в виду конфликт ВСУ с ополченцами Донбасса, в котором Киев обвиняет Москву, при этом продолжая вести с ней активные дела и бизнес.

"Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию РФ. Это несёт прямые риски и угрозы Украине", - написал Порошенко в Twitter.

Напомним, что речь Путина от 15 января была посвящена внутренним проблемам России и путям их решения. Глава государства объявил демографию и народосбережение главными приоритетами политики, а также предложил ряд изменений в Конституцию России.