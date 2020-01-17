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"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина, в которой нет ни слова о Незалежной
17 января 2020, 00:24 • 116 • Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине, несмотря на то что выступление было целиком посвящено внутренней политике России. "Это несёт прямые риски и угрозы Украине", - заявил экс-президент.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко увидел в послании президента России Владимира Путина прямую угрозу и риски для Незалежной. Об этом он поспешил написать на своей странице в Twitter.
Порошенко заявляет, что выступление Путина, в котором он ни разу не упомянул Украину, требует внимательного анализа. Сам Порошенко услышал в словах Путина о внутренней политике России, что он "не собирается заканчивать войну с Украиной". Под "войной" он имеет в виду конфликт ВСУ с ополченцами Донбасса, в котором Киев обвиняет Москву, при этом продолжая вести с ней активные дела и бизнес.
Напомним, что речь Путина от 15 января была посвящена внутренним проблемам России и путям их решения. Глава государства объявил демографию и народосбережение главными приоритетами политики, а также предложил ряд изменений в Конституцию России.
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