Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Доказательство лояльности»: что может стоять за решением Польши закупить америк...
Подошла к концу игра по правилам. Кто стоит за спиной Мишустина? Б. Кагарлицкий
«В особо крупном размере»: главу МВД Коми задержали по подозрению в получении вз...
Поможет ли TikTok Жириновскому и Зюганову? (Дмитрий Абзалов)
Главная / Политика

"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина, в которой нет ни слова о Незалежной

17 января 2020, 00:24  •  116 • Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине, несмотря на то что выступление было целиком посвящено внутренней политике России. "Это несёт прямые риски и угрозы Украине", - заявил экс-президент.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко увидел в послании президента России Владимира Путина прямую угрозу и риски для Незалежной. Об этом он поспешил написать на своей странице в Twitter.
Порошенко заявляет, что выступление Путина, в котором он ни разу не упомянул Украину, требует внимательного анализа. Сам Порошенко услышал в словах Путина о внутренней политике России, что он "не собирается заканчивать войну с Украиной". Под "войной" он имеет в виду конфликт ВСУ с ополченцами Донбасса, в котором Киев обвиняет Москву, при этом продолжая вести с ней активные дела и бизнес.
"Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию РФ. Это несёт прямые риски и угрозы Украине", - написал Порошенко в Twitter.
Напомним, что речь Путина от 15 января была посвящена внутренним проблемам России и путям их решения. Глава государства объявил демографию и народосбережение главными приоритетами политики, а также предложил ряд изменений в Конституцию России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 21:09
Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
16 января 2020, 15:54
Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни
16 января 2020, 15:54
Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства
16 января 2020, 21:09
Путин ввел должность замглавы Совбеза
16 января 2020, 14:39
Медведев сохранил пост председателя партии «Единая Россия»
17 января 2020, 00:24
"Население от этого просто трясёт": Эксперт назвал Мединского "гибридным" министром
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 00:09
«Хочет сделать вклад в успех берлинской конференции»: в ФРГ сообщили о готовности Хаф...
17 января 2020, 00:09
«Доказательство лояльности»: что может стоять за решением Польши закупить американски...
17 января 2020, 00:09
«Президент задал высокий темп работы»: какие задачи стоят перед новым правительством ...
17 января 2020, 00:09
«В особо крупном размере»: главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"
11 января 2020, 07:54
Иранский гамбит: что это было?
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
11 января 2020, 01:24
Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
12 января 2020, 21:36
Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.