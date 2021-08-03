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"Это, несомненно, Петров и Боширов": Сатановский ответил на оправдания Киева по "СП-2"
03 августа 2021, 15:55 • 103 • Политика
Экс-глава "Нафтогаза" назвал причины провала борьбы с "Северным потоком". "Это, несомненно, Петров и Боширов", - комментирует политолог Евгений Сатановский.
Украина считала себя "любимчиком" США, поэтому проиграла войну с русским газопроводом "Северный поток - 2", считает экс-глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев. Его статью прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По мнению бывшего руководителя украинского "Нафтогаза", Киев лишился поддержки Вашингтона в тот самый момент, когда украинские власти поддержали одну из сторон американских выборов. При этом Коболев винит в этом не недальновидных украинских политиков, а "российских агентов влияния" на Украине.
- комментирует Евгений Сатановский умозаключения экс-главы "Нафтогаза".
Переходя на более серьёзный тон, эксперт указывает, что Коболев значительно преувеличивает роль и значение Украины в мировой политике. Политолог указал, что ситуация намного проще. Незалежную использовали, как падшую женщину. Причём сделал это не кто иной, как нынешний президент США Джо Байден, когда был ещё вице-президентом при Бараке Обаме.
- отмечает Сатановский.
Он подчеркнул, что Украина изначально никому в Америке не была нужна, кроме как для того, чтобы противостоять России. Поэтому в любых авантюрах Госдепартамента Киев участвует только в ущерб себе, а также по щелчку пальцев американского посла назначает любых чиновников на любые должности.
- резюмирует политолог в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
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