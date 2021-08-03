Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Главная / Политика

"Это, несомненно, Петров и Боширов": Сатановский ответил на оправдания Киева по "СП-2"

03 августа 2021, 15:55  •  103 • Политика
Экс-глава "Нафтогаза" назвал причины провала борьбы с "Северным потоком". "Это, несомненно, Петров и Боширов", - комментирует политолог Евгений Сатановский.
Украина считала себя "любимчиком" США, поэтому проиграла войну с русским газопроводом "Северный поток - 2", считает экс-глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев. Его статью прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По мнению бывшего руководителя украинского "Нафтогаза", Киев лишился поддержки Вашингтона в тот самый момент, когда украинские власти поддержали одну из сторон американских выборов. При этом Коболев винит в этом не недальновидных украинских политиков, а "российских агентов влияния" на Украине.
Интересно человек мыслит. Нетривиально. Ну, с агентами влияния всё ясно - это, несомненно, Петров и Боширов,
- комментирует Евгений Сатановский умозаключения экс-главы "Нафтогаза".
Переходя на более серьёзный тон, эксперт указывает, что Коболев значительно преувеличивает роль и значение Украины в мировой политике. Политолог указал, что ситуация намного проще. Незалежную использовали, как падшую женщину. Причём сделал это не кто иной, как нынешний президент США Джо Байден, когда был ещё вице-президентом при Бараке Обаме.
Использовали и в случае необходимости ещё используют - куда она теперь денется. Но после этого какие преференции? Прошёл период ухаживания. Безвозвратно прошёл,
- отмечает Сатановский.
Он подчеркнул, что Украина изначально никому в Америке не была нужна, кроме как для того, чтобы противостоять России. Поэтому в любых авантюрах Госдепартамента Киев участвует только в ущерб себе, а также по щелчку пальцев американского посла назначает любых чиновников на любые должности.
Но осознать описанную печальную реальность и жить с ней, трезво понимая своё место под солнцем, нынешние украинские начальники не способны. Отчего и выстраивают для внутреннего использования хитровымудренные комбинации,
- резюмирует политолог в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






103
Источник
Похожие новости
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей
03 августа 2021, 03:05
"Для общего блага": Американский вице-адмирал оценил русских военных
03 августа 2021, 04:55
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
03 августа 2021, 10:25
Стала известна предварительная сумма первого крымского иска к Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" н...
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки проросси...
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в...
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псков...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 11:30
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
01 августа 2021, 14:25
"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
30 июля 2021, 08:20
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
30 июля 2021, 09:15
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.