"Это несколько неприлично": Охлобыстин язвительно отчитал чиновников

Актер Иван Охлобыстин в беседе с Царьградом говорил о происходящих сегодня процессах в России, в том числе о митингах и провокациях, осуществляемых на их фоне. Общая проблема, как считает Охлобыстин, в том, что в конституции страны не прописана идеологическая составляющая.

"Мы должны чему-то присягать. А у нас пока слово "Отечество" ассоциируется лишь с недрами и территорией. Оно должно ассоциироваться и с некой идеей. Вот этой идеи не существует, поэтому такой разлад".

Безусловно, проблемы существуют, в том числе на уровне власти - чиновников, продолжил Охлобыстин, язвительно отчитывая эту "касту" или "сословие", как выразился наш собеседник.

"Во власти - чиновники, как сословие, к счастью, не все, иначе все бы рухнуло, но некоторые из них, позволяющие себе приватизировать не только мнение большинства, но и материальные средства. Да еще и вывозящие их за границу, чтобы они здесь не работали. У меня такой купеческий, реалистичный подход. Плюс имеющие гражданство (не российское - ред.) и призывающие нас к патриотизму... Сейчас же эпоха открытых дверей, информация есть обо всех. Это несколько неприлично. Разумеется, в особенности у молодежи, это рождает когнитивный диссонанс - это такой революционный возраст, кто-то сказал верно - "плохо, если ты в юности не был революционером, а в старости - консерватором". От этого молодежь так легко ведется на провокации".