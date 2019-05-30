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"Это несет вред": В Иране резко отозвались о возможности переговоров с США
30 мая 2019, 01:39 • 31 • Политика
В Иране резко отозвались о возможности переговоров с США, отметив, что вести их не намерены. "Это несет вред", - написал в своем Twitter иранский верховный лидер Али Хаменеи.
В своем сообщении он отметил, что отметает саму возможность диалога с Америкой. При этом он добавил, что Тегеран готов к переговорам с другими странами, включая европейские.
При этом Хаменеи сразу предупредил, что не готов обсуждать ни вопросы революции, ни военный потенциал Ирана. Он добавил, что переговоры с Вашингтоном могут быть вредны, но пользы точно не принесут.
При этом ранее иранский президент Хасан Роухани все же допускал возможность переговоров с американской стороной. Однако он оговаривал, что это возможно при условии снятия санкций США и отказа от агрессии в сторону Ирана.
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