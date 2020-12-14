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"Это несерьёзно": Официальный представитель Пашиняна отреагировал на слухи об отставке премьера
14 декабря 2020, 15:55 • 50 • Политика
Официальный представитель премьер-министра Армении Никола Пашиняна отреагировал на появившиеся слухи об отставке главы правительства. Он опроверг их со словами "это несерьёзно".
В ночь на понедельник ряд Telegram-каналов распространили информацию об отставке Пашиняна на фоне невыгодного для Армении перемирия в Карабахе. Пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян заявила, что эти слухи не соответствуют действительности.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев.
Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.
Сразу же после подписания документа в Армении начались акции протеста. Оппозиция потребовала уволить Пашиняна за провал в Карабахе. Премьер-министр в свою очередь отметил, что никаких других вариантов у страны не оставалось. Если бы не перемирие, то Азербайджан мог бы захватить всю территорию Карабаха, и тогда Армении бы не осталось ничего.
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