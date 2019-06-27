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"Это неправильно - развернуться и уйти": В партии Зеленского не согласились с выходом Украины из ПАСЕ

27 июня 2019, 08:54  •  136 • В мире
С решением делегации Украины покинуть ПАСЕ после того, как Россия была полностью восстановлена в своих правах в этой организации, не согласились в партии Зеленского "Слуга народа". "Это неправильно - развернуться и уйти", - сказал Дмитрий Разумков.
По мнению главы партии, решение об уходе принимать было нецелесообразно. Как разъяснил Разумков, на таких площадках, когда "Слуга народа" станет представителем парламента, можно будет "отстаивать интересы Украины".
"Поэтому это неконструктивно, неправильно - развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли", - сказал Разумков в эфире Украинского радио в программе "Персона грата".
Напомним, в ночь на 25 июня стало известно о том, что после принятия изменений в регламент ассамблеи полностью восстановлены права российской делегации в ПАСЕ. Бурные обсуждения продолжались почти девять часов.
После того как стало известно окончательное решение, делегация Украины заявила о том, что покидает ПАСЕ. К этому демаршу позднее присоединились представители ещё шести стран - Эстонии, Литвы, Латвии Польши, Грузии и Словакии.

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