"Это неправда": В минспорте развеяли слухи о своей ликвидации

Массовые увольнения в Министерстве спорта РФ не планируются. Об этом журналистам сообщили представители ведомства.

Ранее в соцсетях и анонимных каналах начала появляться информация о том, что руководство страны якобы намерено ликвидировать министерство. Более того, будто бы всех сотрудников заставили написать заявление об увольнении.

Однако источники в минспорте этого не подтверждают.

"Это неправда", - цитирует их заявления РБК.

На этой неделе президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором глава государства заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и реформе госуправления. После чего кабмин Дмитрия Медведева ушёл в отставку в полном составе.

Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. В ближайшее время будет объявлен новый состав правительства.