|
"Это неправда": В минспорте развеяли слухи о своей ликвидации
18 января 2020, 08:54 • 55 • Политика
В Минспорте России развеяли слухи о своей ликвидации и увольнении сотрудников. "Это неправда", - заявили в ведомстве.
Массовые увольнения в Министерстве спорта РФ не планируются. Об этом журналистам сообщили представители ведомства.
Ранее в соцсетях и анонимных каналах начала появляться информация о том, что руководство страны якобы намерено ликвидировать министерство. Более того, будто бы всех сотрудников заставили написать заявление об увольнении.
Однако источники в минспорте этого не подтверждают.
"Это неправда", - цитирует их заявления РБК.
На этой неделе президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором глава государства заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и реформе госуправления. После чего кабмин Дмитрия Медведева ушёл в отставку в полном составе.
Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. В ближайшее время будет объявлен новый состав правительства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2020, 12:39
|
17 января 2020, 03:39
|
13 января 2020, 16:56
|
16 января 2020, 08:09
|
15 января 2020, 06:09
|
12 января 2020, 09:54
|
14 января 2020, 13:54