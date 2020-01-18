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"Это неправда": В минспорте развеяли слухи о своей ликвидации

18 января 2020, 08:54  •  55 • Политика
В Минспорте России развеяли слухи о своей ликвидации и увольнении сотрудников. "Это неправда", - заявили в ведомстве.
Массовые увольнения в Министерстве спорта РФ не планируются. Об этом журналистам сообщили представители ведомства.
Ранее в соцсетях и анонимных каналах начала появляться информация о том, что руководство страны якобы намерено ликвидировать министерство. Более того, будто бы всех сотрудников заставили написать заявление об увольнении.
Однако источники в минспорте этого не подтверждают.
"Это неправда", - цитирует их заявления РБК.
На этой неделе президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором глава государства заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и реформе госуправления. После чего кабмин Дмитрия Медведева ушёл в отставку в полном составе.
Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. В ближайшее время будет объявлен новый состав правительства.

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