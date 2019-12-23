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"Это неоколониальная политика США": Депутат - о "благодарности" элит Европы за санкции против "Северного потока - 2"

23 декабря 2019, 21:54  •  66 • В мире
Новые американские санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока - 2", якобы были приняты "исключительно в интересах Европы", уверяет американский посол в Берлине. "Это неоколониальная политика США в отношении Европы", - уверен депутат Антон Морозов.
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл утверждает, что санкции, которые ввёл Вашингтон в отношении газопровода "Северный поток - 2", многими в Европе были восприняты "с благодарностью". По мнению члена Комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, такую "благодарность" может выражать только "компрадорская элита", которая привыкла действовать не на благо собственных стран, а наоборот, отстаивая интересы "страны-метрополии США". Об этом депутат заявил в беседе с Nation News.
Между тем ограничительные меры, которые ввели США, затронули немецкие и ряд других компаний европейских стран. При этом против введения этих санкций постоянно выступает Ангела Меркель и другие политики Германии. По их словам, новый пакет санкций - это "недружественные шаги" по отношению к европейским партнёрам.
"По сути, США сейчас осуществляют неоколониальную политику в Европе - они контролируют большинство средств массовой информации, общественных движений и даже политических партий. Поэтому им, в принципе, легко убедить некоторых политиков в том, что они действуют правильно", - подчеркнул собеседник NN.
Учитывая, что строительство "Северного потока - 2" было начато именно по инициативе стран Евросоюза, которым требуется увеличение поставок энергоресурсов, все попытки затормозить, а то и полностью прекратить работы по прокладке трубопровода предпринимаются совсем не в интересах европейцев, резюмировал Антон Морозов.

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