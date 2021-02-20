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"Это необходимое условие для мира в Европе": Макрон рассказал, как быть с Россией
20 февраля 2021, 00:15 • 111 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как быть с Россией при строительстве новой архитектуры безопасности. Он призвал наладить диалог с Москвой, а не угрожать ей войной: "Это необходимое условие для мира в Европе".
Такое заявление президент Франции сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса.
Французский лидер также призвал реформировать НАТО. По его словам, сам Североатлантический альянс должен уточнить свою концепцию, а участвующим в нём европейским странам необходимо самим обеспечивать свою безопасность.
Отметим, что заявление Макрона резко контрастирует со словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее заявлял, что альянс должен бороться с Россией и Китаем, которые являются главными геополитическими противниками всего коллективного Запада.
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