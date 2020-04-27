"Это недопустимо": Генпрокуратура гарантировала, что букмекеры не получат господдержку

Генпрокуратура считает недопустимым включение букмекерских контор в перечень системообразующих предприятий. После обращения ведомства в Минэкономразвития порядок формирования перечня был изменён таким образом, чтобы полностью исключить попадание в него букмекерских компаний. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Речь идёт о формировании перечня системообразующих предприятий, имеющих шансы получить господдержку из-за последствий пандемии. В списке каким-то непонятным образом оказалась контора "Фонбет", занимающаяся приёмом ставок. Её включение в список вызвало широкий резонанс в обществе, и делом занялась Генпрокуратура.

По итогам проверки МЭР России указано на необходимость разработки новых критериев, в частности - на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно новым критериям, в список системообразующих предприятий могут попасть только градообразующие предприятия, компании, обеспечивающие информационную безопасность в интернете, обеспечивающие транспортную доступность удалённых территорий, эксплуатанты критически важной инфраструктуры и другие. Но игорный бизнес к числу компаний, имеющих право на господдержку, не относится.