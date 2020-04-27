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"Это недопустимо": Генпрокуратура гарантировала, что букмекеры не получат господдержку
27 апреля 2020, 21:10 • 14 • Политика
Букмекеры не смогут попасть в список системообразующих предприятий, гарантировали в Генпрокуратуре России. По требованию ведомства Минэкономразвития изменило критерии отбора в перечень компаний, которые могут рассчитывать на помощь государства.
Генпрокуратура считает недопустимым включение букмекерских контор в перечень системообразующих предприятий. После обращения ведомства в Минэкономразвития порядок формирования перечня был изменён таким образом, чтобы полностью исключить попадание в него букмекерских компаний. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.
Речь идёт о формировании перечня системообразующих предприятий, имеющих шансы получить господдержку из-за последствий пандемии. В списке каким-то непонятным образом оказалась контора "Фонбет", занимающаяся приёмом ставок. Её включение в список вызвало широкий резонанс в обществе, и делом занялась Генпрокуратура.
Согласно новым критериям, в список системообразующих предприятий могут попасть только градообразующие предприятия, компании, обеспечивающие информационную безопасность в интернете, обеспечивающие транспортную доступность удалённых территорий, эксплуатанты критически важной инфраструктуры и другие. Но игорный бизнес к числу компаний, имеющих право на господдержку, не относится.
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