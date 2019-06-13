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"Это недопустимо для серьезных государственных дел": Турция обрушилась на США за разглашение письма о С-400
13 июня 2019, 23:09 • 101 • Политика
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400. Также Анкара заявила, что Турция не откажется от российских С-400 после письма из Пентагона.
Турция обвинила США в разглашении содержания письма и. о. главы Пентагона Патрика Шанахана к турецкому министру обороны Хулуси Акару по поводу покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Ранее журнал Foreign Policy опубликовал статью, где говорилось о том, что в отместку за покупку у России ЗРК С-400 Пентагон проинформировал Анкару об отстранении от полётов турецких лётчиков, обучающихся в США управлению американскими истребителями пятого поколения F-35 и высылке их из страны. При этом издание ссылалось на письмо и. о. главы Минобороны США к турецкому коллеге.
Он добавил, что Анкара готовит соответствующий ответ, о чем уже предупрежден советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Что касается вопроса отстранения от полётов и высылки турецких пилотов, то этот вопрос будет поднят на встрече президентов США и Турции на полях саммита G20 в Японии 29 июня. Также Анкара предупредила Вашингтон о том, что оттягивание поставок F-35 под предлогом покупки Турцией С-400 грозит нанести долгосрочный ущерб двусторонним отношениям.
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