"Это недопустимо для серьезных государственных дел": Турция обрушилась на США за разглашение письма о С-400

Турция обвинила США в разглашении содержания письма и. о. главы Пентагона Патрика Шанахана к турецкому министру обороны Хулуси Акару по поводу покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее журнал Foreign Policy опубликовал статью, где говорилось о том, что в отместку за покупку у России ЗРК С-400 Пентагон проинформировал Анкару об отстранении от полётов турецких лётчиков, обучающихся в США управлению американскими истребителями пятого поколения F-35 и высылке их из страны. При этом издание ссылалось на письмо и. о. главы Минобороны США к турецкому коллеге.

"Это письмо не соответствует духу союзнических отношений. Одновременно с отправлением письма его содержание разгласили прессе. Это недопустимо для серьезных государственных дел", - заявил советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он добавил, что Анкара готовит соответствующий ответ, о чем уже предупрежден советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Что касается вопроса отстранения от полётов и высылки турецких пилотов, то этот вопрос будет поднят на встрече президентов США и Турции на полях саммита G20 в Японии 29 июня. Также Анкара предупредила Вашингтон о том, что оттягивание поставок F-35 под предлогом покупки Турцией С-400 грозит нанести долгосрочный ущерб двусторонним отношениям.