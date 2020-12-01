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"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
01 декабря 2020, 02:30 • 38 • Политика
Избранный президент Молдавии Майя Санду не смогла договориться с Россией об оплате газового долга "на этом берегу" Днестра. Политик отметила, что оплачивать счета ПМР - "нечестно и несправедливо".
Так она прокомментировала вопрос непогашенной задолженности Приднестровской Молдавской Республики перед "Газпромом", которая составляет около 7,5 млрд долларов. Избранный президент Молдавии сразу же заявила, что Кишинёв не будет оплачивать долг ПМР, и теперь повторила свою позицию.
Отметим, что победивший на президентских выборах в Молдавии кандидат также выступала с требованием полностью вывести российских миротворцев из Приднестровья. Действующий президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал свою соперницу за политическую недальновидность и намеренное обострение обстановки в регионе. Он отметил, что конфликт в Приднестровье до сих пор не урегулирован, а вывод миротворцев может привести к его обострению.
Примечательно, что Санду во время предвыборной кампании заявляла, что не собирается портить отношения с Россией. При этом она ясно дала понять, что Молдавия при её правлении совершит разворот на Запад. Политика также называют ставленником Сороса, поскольку во время выборов её кандидатуру поддерживали СМИ, финансируемые фондом американского миллиардера.
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