"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"

Так она прокомментировала вопрос непогашенной задолженности Приднестровской Молдавской Республики перед "Газпромом", которая составляет около 7,5 млрд долларов. Избранный президент Молдавии сразу же заявила, что Кишинёв не будет оплачивать долг ПМР, и теперь повторила свою позицию.

На левом берегу (Днестра) не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо!" - подчеркнула Санду в интервью РБК.

Отметим, что победивший на президентских выборах в Молдавии кандидат также выступала с требованием полностью вывести российских миротворцев из Приднестровья. Действующий президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал свою соперницу за политическую недальновидность и намеренное обострение обстановки в регионе. Он отметил, что конфликт в Приднестровье до сих пор не урегулирован, а вывод миротворцев может привести к его обострению.

Примечательно, что Санду во время предвыборной кампании заявляла, что не собирается портить отношения с Россией. При этом она ясно дала понять, что Молдавия при её правлении совершит разворот на Запад. Политика также называют ставленником Сороса, поскольку во время выборов её кандидатуру поддерживали СМИ, финансируемые фондом американского миллиардера.