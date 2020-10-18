"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть

Журналист Александр Коц в своём телеграм-канале рассказал о видеозаписи расстрела двух армянских пленников. Он признался, что решил не обнародовать эти кадры нечеловеческой жестокости.

На видео запечатлены двое пленных - молодой и старик. Азербайджанские военные грубо швыряют их на землю, а после сажают на парапет, обматывая армянскими флагами, и долго расстреливают из автоматов.

По оценке Коца, убийцы явно наслаждались процессом.

"Это не животные. Животные не убивают ради удовольствия. Это нелюди. И, как показывает мой опыт горячих точек, этот психотип на войне встречается всегда, вне зависимости от того, какую правду отстаивает та или иная сторона", - отметил военкор.

При этом, убеждён он, это военное преступление, которое должно быть расследовано.

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Позднее при помощи России Армения и Азербайджан договорились о режиме перемирия, однако до сих пор боевые действия продолжаются.