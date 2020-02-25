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"Это не забота о правах человека": Лавров объяснил невозможность заключения мира с террористами в Идлибе

25 февраля 2020, 20:39  •  21 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил невозможность заключения мира с террористами в сирийском Идлибе. По его словам, некоторые западные коллеги стремятся оправдать боевиков, но "это не забота о правах человека, а капитуляция".
Лавров также призвал международное сообщество и СПЧ поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов.
При этом он указал, что некоторые партнёры вольно или невольно оправдывают действия радикалов.
"Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договорённостей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе", - сказал Лавров на заседании Совета ООН по правам человека.
Российский министр подчеркнул, что подобные призывы не являются заботой о правах человека, а, наоборот, становятся капитуляцией перед террористами и поощряют их бесчинства.
Ранее Лавров объяснил удары ВКС России по боевикам. По его словам, в этом нет ничего необычного. При этом Турция должна выполнять свою часть договорённостей, а именно обеспечить отмежевание "вооружённой оппозиции" от террористов, осуществить отвод тяжёлой техники от линии фронта. Однако этого не происходит. Россия может в рамках договорённостей отвечать на провокационные выходки со стороны боевиков.

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