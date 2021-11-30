"Это не высылка": Представитель Госдепа заявила о поблажке для русских дипмиссий

В Госдепартаменте США отказались называть высылкой требование покинуть страну десятков сотрудников из России.

В США заявили, что никакой высылки дипломатов России из страны не происходит. Представитель Госдепартамента Джалина Портер указала, что Москва может восполнить число отзываемых сотрудников.

"То, что происходит, - это не высылка", - сказала она.

По её словам, Москву уведомили, что они смогут восполнить число требуемых дипработников.

"Они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места. Эти новые процедуры - не меры наказания", - уточнила представитель Госдепа.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отзывает аккредитацию у жён и отказывается выдавать визы детям сотрудников посольства. По его словам, из-за этого 27 дипломатов вынуждены будут уехать из страны 30 января.