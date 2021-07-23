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"Это не угроза": В Аргентине дали объяснения про письмо о "Спутнике V"

23 июля 2021, 03:05  •  159 • В мире
Советник президента Аргентины Сесилия Никколини в начале июля выслала руководству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) письмо, где был упомянут возможный риск разрыва контракта на поставки "Спутника V". "Это не угроза", - пришлось объяснять Никколини.
Руководству РФПИ письмо было отправлено 7 июля. В нём содержалась просьба срочно привезти в Аргентину второй компонент "Спутника V". Сесилия Никколини отметила, что есть вероятность разрыва контракта, так как поставки вакцины задерживаются.
Документ 22 июля опубликовала газета La Nación. В тот же день Никколини в эфире радиостанции Radio Con Vos объяснила ситуацию.
"Это не угроза", - произнесла она, имея в виду письмо.
По её словам, аргентинская и русская стороны постоянно, почти ежедневно контактируют по вопросам поставки вакцин. Никколини оценила отношения и сотрудничество между двумя странами как "находящиеся на очень хорошем уровне". Она также отметила, что Россия сталкивается с трудностями поставки вакцин не только в Аргентину.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу опубликованного письма. Он заверил, что Москва выполнит все взятые на себя обязательства и обеспечит вакциной западных партнёров. Однако это будет делаться постепенно, так как приоритетом является всё же вакцинация жителей России.
Прививочная кампания стартовала в Аргентине 29 декабря 2020 года. Тогда в этой стране был только "Спутник V". Первыми прививки получили медицинские работники. Аргентинские власти сообщили, что к 22 июля 2021 года в страну было ввезено больше 9,3 миллиона первого компонента вакцины и почти 2,5 миллиона - второго. С июня одна из лабораторий Аргентины сама производит "Спутник V", используя активный компонент, который привозят из России.
Минздрав Аргентины опубликовал на своём сайте промежуточный отчёт о кампании по вакцинации от COVID-19. В нём содержатся данные о числе побочных эффектов после "Спутника V". В расчёте на 100 тысяч вакцинированных они отмечены в 0,55% случаев. Госпитализация после введения препарата потребовалась лишь в 0,0027% случаев.

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