Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
Главная / Политика

"Это не твоя историческая родина!" Казахстан выдавливает русских и сажает в тюрьмы защищающих Россию

12 января 2021, 20:15  •  47 • Политика
Показательный случай на одной из казахский улиц с попыткой заставить казака извиняться стал чуть ли не энциклопедическим. "Это не твоя историческая родина!" - кричал на камеру провокатор. Но куда опаснее становятся судебные конфликты, когда защищающих Россию сажают в тюрьмы.
В начале 2021 года в Казахстане должны были начать рассмотрение дела пророссийского блогера Ермека Тайчибекова. Однако дело было "сшито" наскоро. В результате казахстанский судья указал на "откровенные ляпы обвинительного заключения", после чего отправил материалы в прокуратуру, пишет "Новороссия".
Впрочем, Тайчибекова на свободу не отпустили. Напротив, срок ареста продлён. А процесс и вовсе закрепился в ранге политического. Дело в том, что это не первый случай, когда в Казахстане ограничивают свободу людей с пророссийской позицией:
"Всех сколько-нибудь серьёзных противников тоже в своё время пересажали по тюрьмам. Годы идут, а с 1991-го у южных границ России ничего не меняется", - пишет автор "Новороссии" Алексей Топоров, изучая происходящее у соседей.
Не менее скандальный случай произошёл в Кокшетау, на самом севере Казахстана. Некогда русский город, сегодня он многонационален. И без провокаций не обходится. Именно здесь казака пытались заставить извиниться за то, что надел форму, чтобы пойти на службу в храм... Надо сказать, что громкие заголовки о том, что казак молил и просил прощения, не соответствуют действительности. На самом деле он просто объяснил ситуацию. Но и этого хватило для возмущения. Ведь диалог провокатора и казака звучал так:
- Э! А почему в форме? А к чему эти двуглавые орлы? А если я буду на коне разъезжать? - спросил провокатор с камерой, кстати, не показывая своего лица.
- Пожалуйста, не вопрос, - ответил немолодой казак, который в храм шёл вместе с дочкой, но это не остановило автора ролика, агрессия была проявлена. - Это наша историческая родина, где мы можем ходить так, как нам нравится.
- Это не твоя историческая родина! Это Кокшетау, казахская земля.
- Земли всем хватит, - завершил этот разговор казак.
А после началось тиражирование ролика в соцсетях. По всей видимости, на казака начали давить представители так называемой общественности, и он записал новый ролик, объясняя произошедшее. Но как вообще могла возникнуть такая ситуация с травлей из-за одежды в, казалось бы, свободном Казахстане? Вопрос риторический...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
12 января 2021, 01:55
Пять доплат к пенсии в 2021 году: Как и когда их можно получить
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Д...
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить...
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспар...
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
06 января 2021, 18:30
Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.