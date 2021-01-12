"Это не твоя историческая родина!" Казахстан выдавливает русских и сажает в тюрьмы защищающих Россию

В начале 2021 года в Казахстане должны были начать рассмотрение дела пророссийского блогера Ермека Тайчибекова. Однако дело было "сшито" наскоро. В результате казахстанский судья указал на "откровенные ляпы обвинительного заключения", после чего отправил материалы в прокуратуру, пишет "Новороссия".

Впрочем, Тайчибекова на свободу не отпустили. Напротив, срок ареста продлён. А процесс и вовсе закрепился в ранге политического. Дело в том, что это не первый случай, когда в Казахстане ограничивают свободу людей с пророссийской позицией:

"Всех сколько-нибудь серьёзных противников тоже в своё время пересажали по тюрьмам. Годы идут, а с 1991-го у южных границ России ничего не меняется", - пишет автор "Новороссии" Алексей Топоров, изучая происходящее у соседей.

Не менее скандальный случай произошёл в Кокшетау, на самом севере Казахстана. Некогда русский город, сегодня он многонационален. И без провокаций не обходится. Именно здесь казака пытались заставить извиниться за то, что надел форму, чтобы пойти на службу в храм... Надо сказать, что громкие заголовки о том, что казак молил и просил прощения, не соответствуют действительности. На самом деле он просто объяснил ситуацию. Но и этого хватило для возмущения. Ведь диалог провокатора и казака звучал так:

- Э! А почему в форме? А к чему эти двуглавые орлы? А если я буду на коне разъезжать? - спросил провокатор с камерой, кстати, не показывая своего лица.

- Пожалуйста, не вопрос, - ответил немолодой казак, который в храм шёл вместе с дочкой, но это не остановило автора ролика, агрессия была проявлена. - Это наша историческая родина, где мы можем ходить так, как нам нравится.

- Это не твоя историческая родина! Это Кокшетау, казахская земля.

- Земли всем хватит, - завершил этот разговор казак.

А после началось тиражирование ролика в соцсетях. По всей видимости, на казака начали давить представители так называемой общественности, и он записал новый ролик, объясняя произошедшее. Но как вообще могла возникнуть такая ситуация с травлей из-за одежды в, казалось бы, свободном Казахстане? Вопрос риторический...