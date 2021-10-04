"Это не транзит": Украинский оператор оправдался за тайные поставки газа в Венгрию

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон оправдался за тайные поставки газа в Венгрию, после того как эту тему стали обсуждать в СМИ. По его словам, "это не транзит", как заявляли источники.

Напомним, ранее транзит газа через Украину в Венгрию был полностью приостановлен. По условиям нового контракта, страна будет получать топливо транзитом по территории Сербии и Австрии. Однако в 22:00 прокачка через Украину возобновилась. По данным венгерского газового оператора FGSZ, сейчас она составляет более 200 тысяч кубометров топлива в час. "Оператор ГТС Украины" молчал до того момента, как информация появилась в СМИ.

Сейчас же Макогон в Facebook заявил о том, что информация о возобновлении транзита "Газпрома" через Украину в Венгрию не соответствует действительности.

"Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит", - написал он, объяснив это "реэкспортом газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ".