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"Это не то, что вы думаете": National Interest раскрыл "реальную причину", почему НАТО должно бояться "убийц ВВС" С-400

20 июня 2019, 07:54  •  150 • В мире
Американским военным и их союзникам по НАТО действительно стоит бояться российских комплексов С-400, которые уже называют "убийцами ВВС", но реальная опасность кроется не в их боевых качествах. "Это не то, что вы думаете", - заявляет Адам Кэбот, автор материала, опубликованного в Nation Interest.
С того момента, как российские ЗРК дальнего радиуса действия С-400, которые оснащены ракетами "земля-воздух", были размещены как на территории самой России, так и за рубежом, к ним приковано внимание экспертного сообщества и СМИ. В различных публикациях рассказывается о том, какими широкими возможностями обладает эта российская разработка. Большой интерес вызывают и предположения о покупке С-400 иностранными заказчиками.
Однако, на фоне разговоров о тактических качествах ЗРК остается без должного внимания эффективность С-400 как стратегического оружия, ведь потенциальными покупателями этого оружия России могут стать Катар, Турция, Саудовская Аравия, Индия и Китай.
"Использование зенитно-ракетных комплексов С-400 в качестве инструмента экономической войны не следует недооценивать, и оно представляет собой наглядный пример той гибридной войны, которую Россия ведет против Соединенных Штатов и их союзников", - утверждает Кэбот.
По его мнению, первая "стратегическая выгода" от С-400 - прибыль от продаж комплексов, которая важна для российской экономики, помогая снизить "негативные эффекты от санкций, наложенных на страну из-за Крыма, Украины и "вмешательства" в выборы в США", а также сокращают ее зависимость от экспорта природных ресурсов. Кроме того, эти продажи будут способствовать "реализации дорогостоящих программ России по модернизации ее вооруженных сил".
Еще одна стратегическая выгода России от этих продаж, по мнению журналиста, связана с тем, что помогают "поддерживать престиж и международный статус" стран, с которой необходимо считаться из-за способности разрабатывать современные наступательные и оборонительные системы вооружений.
"Хотя Россия уже давно не является сверхдержавой, она тем не менее показывает способность создавать системы вооружений, которые могут представлять собой потенциальную угрозу для самых передовых военных самолетов, находящихся на вооружении Соединенных Штатов и их союзников", - утверждает Кэбот.
Третья стратегическая выгода, по мнению автора, кроется в том, что благодаря продажам С-400 Китаю укрепляются оборонные связи между Москвой и Пекином. В целом же, любой партнер России по этому ЗРК будет продолжать сотрудничество "ради того, чтобы комплексы исправно работали".
И четвертым важным преимуществом, которое дает С-400, это возможность "использовать его в гибридной войне против США и НАТО". В качестве примера Кэбот приводит сделку между Москвой и Анкарой, которая чуть ли не привела "к расколу в Альянсе".
Не зря Вашингтон продолжает угрожать различными карами турецким властям – от санкций до отключения из программы по F-35. Ведь если турецко-российская сделка по С-400 будет реализована, то "Москва одержит настоящую победу", уверен автор.
"Путин решительным образом настроен на то, чтобы разрушить единство альянса НАТО и препятствовать его укреплению. Для России будет большой победой, если она сможет еще дальше увести Турцию, такого важного партнера, от ее союзников по НАТО", - пишет Кэбот.
Исходя из собственных выводов, автор материала уверяет, что влиятельные политики мира не должны "благодушно взирать" на российскую стратегию "ведения гибридной войны", а предпринимать необходимые усилия, чтобы не позволить России "вбить клин между США и их партнерами".

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