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"Это не так": Кремль дал свой ответ на встречу в нормандском формате
31 октября 2019, 20:24 • 136 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о намеченном якобы на 15 ноября проведении нормандского саммита и встрече президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Ранее украинские телеграм-каналы сообщили о том, что очередная встреча в нормандском формате, темой которой станет урегулирование ситуации в Донбассе, якобы может состояться 15 ноября. В рамках этого формата, по их утверждениям, должна была состояться встреча российского и украинского лидеров.
По их сведениям, вначале была запланирована встреча четырёх лидеров. После этого в графике была намечена двусторонняя встреча президентов России и Украины, утверждают они.
Однако Песков опроверг их ожидания. "Это не так. Даты пока нет", - сказал он в разговоре с "РИА Новости".
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