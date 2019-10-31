"Это не так": Кремль дал свой ответ на встречу в нормандском формате

Ранее украинские телеграм-каналы сообщили о том, что очередная встреча в нормандском формате, темой которой станет урегулирование ситуации в Донбассе, якобы может состояться 15 ноября. В рамках этого формата, по их утверждениям, должна была состояться встреча российского и украинского лидеров.

По их сведениям, вначале была запланирована встреча четырёх лидеров. После этого в графике была намечена двусторонняя встреча президентов России и Украины, утверждают они.

Однако Песков опроверг их ожидания. "Это не так. Даты пока нет", - сказал он в разговоре с "РИА Новости".