"Это не так работает": Заговорившему от имени украинцев Порошенко припомнили старое

Пётр Порошенко додумал за Владимира Зеленского некоторые инициативы по Донбассу и заговорил от имени всех украинцев. Впрочем, нашлись те, кто припомнил бывшему президенту его недавнее прошлое. "Это не так работает", - объясняют люди.

Автор Telegram-канала "Зрада чи Перемога" привёл цитату Порошенко. Экс-президент Украины прокомментировал идею Владимира Зеленского провести референдум об отделении Донбасса от Украины.

По мнению Порошенко, идея преступна. Зеленский почти открыто заявил, что желает избавиться от Донбасса и Крыма. Политик напомнил, что конституция Украины это запрещает.

"И мы, украинцы, мы, "Европейская Солидарность" (партия, которую возглавляет Пётр Порошенко, – ред.), подчёркиваем: мы не дадим даже поставить этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями", - заявил бывший президент.

После цитаты автор поделился своим мнением. Он призвал обратить внимание на упоминание конституции. Значит, Порошенко считает неконституционным отделять Крым и Донбасс через референдум.

"А вот отстранять президентов и узурпировать власть - вполне себе конституционно. Это, Пётр Алексеевич, немного не так работает", - отметил автор Telegram-канала.