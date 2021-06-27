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"Это не так работает": Заговорившему от имени украинцев Порошенко припомнили старое
27 июня 2021, 09:10 • 152 • Политика
Пётр Порошенко додумал за Владимира Зеленского некоторые инициативы по Донбассу и заговорил от имени всех украинцев. Впрочем, нашлись те, кто припомнил бывшему президенту его недавнее прошлое. "Это не так работает", - объясняют люди.
Автор Telegram-канала "Зрада чи Перемога" привёл цитату Порошенко. Экс-президент Украины прокомментировал идею Владимира Зеленского провести референдум об отделении Донбасса от Украины.
По мнению Порошенко, идея преступна. Зеленский почти открыто заявил, что желает избавиться от Донбасса и Крыма. Политик напомнил, что конституция Украины это запрещает.
"И мы, украинцы, мы, "Европейская Солидарность" (партия, которую возглавляет Пётр Порошенко, – ред.), подчёркиваем: мы не дадим даже поставить этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями", - заявил бывший президент.
После цитаты автор поделился своим мнением. Он призвал обратить внимание на упоминание конституции. Значит, Порошенко считает неконституционным отделять Крым и Донбасс через референдум.
"А вот отстранять президентов и узурпировать власть - вполне себе конституционно. Это, Пётр Алексеевич, немного не так работает", - отметил автор Telegram-канала.
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