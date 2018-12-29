"Это не та канава, которую выкопал Яценюк": Эксперт рассказал о предназначении заграждения на границе с Украиной

Россию вынудили соорудить заграждение на границе Крыма и Украины высказывания киевских политиков о необходимости совершения терактов в Крыму, подрыве линий электропередач и Крымского моста, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников . "Это не та канава, которую выкопал Яценюк", - отметил эксперт, подчеркнув, что новым сооружением Россия демонстрирует всем свою техническую, организационную и военную мощь.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал информацию "РИА Новости" о возведении заграждения на российско-украинской границе в Крыму. В беседе с "Невскими новостями" эксперт отметил, что изначально Россия не планировала отгораживаться от братского и дружественного народа, однако заявления украинских политиков вынудили это сделать.

Солонников пояснил, что к высказываниям о необходимости совершать теракты на территории Крыма, о взрыве линий электропередач или Крымского моста Россия вынуждена относиться серьёзно, потому что они звучат не просто из уст "сумасшедшего" - их делают "люди, наделённые властью".

Сооружённое ограждение поможет организовать поток людей через специальные КПП, чтобы иметь возможность отслеживать проходящих через границу людей. "Это не та канава, которую выкопал в своё время Яценюк и которая способна разве что некрупный рогатый скот остановить", - отметил эксперт, подчеркнув, что новым сооружением Россия показывает всем свою техническую, организационную и военную мощь.

Однако теперь, по мнению Солонникова, стоит ожидать появления выгодных для киевских политиков версий этой новости, в которых Россию обязательно будут обвинять в захвате Крыма, оккупации или в ущемлении прав крымских татар.