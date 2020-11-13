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"Это не спасёт США от раскола": Политолог дополнил слова Лаврова

13 ноября 2020, 09:10  •  104 • Политика
Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США, американское руководство пытается сплотить расколотую страну на её основе. "Могут ли они сплотиться на русофобии? Могут, но на пять минут, а в остальном они также будут расколоты", - считает политолог Владимир Брутер.
Русофобия стала частью политической культуры США. Руководство страны может попытаться сплотить американский народ на этой основе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Точку зрения главы российского внешнеполитического ведомства прокомментировал политолог Владимир Брутер.
Он подтвердил, что отношения России и США продолжат ухудшаться и дальше. Однако русофобская риторика не поможет американским властям собрать воедино расколотую страну. Максимум, что она даст, - это кратковременный эффект.
"Могут ли они (американцы) сплотиться на русофобии? Могут, но на пять минут, а в остальном они также будут расколоты. Они будут расколоты по имущественному, расовому, языковому принципам", - сказал Владимир Брутер в беседе с Nation News.
По мнению эксперта, американцев больше всего заботят только они сами. Остальные для них - люди второго сорта. Поэтому сплотить их на основе ненависти к другой стране вряд ли получится. При этом политолог считает, что раскол США никак не поможет России.
"Часто российские СМИ пишут о том, что раскол США нам что-то даст. Это ничего нам не даст! Американцы хотят продолжения статус-кво. Они готовы ради этого убивать огромное количество людей в других странах чужими руками, с помощью внутренних конфликтов", - отметил Брутер.

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