"Это не спасёт США от раскола": Политолог дополнил слова Лаврова

Русофобия стала частью политической культуры США. Руководство страны может попытаться сплотить американский народ на этой основе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Точку зрения главы российского внешнеполитического ведомства прокомментировал политолог Владимир Брутер.

Он подтвердил, что отношения России и США продолжат ухудшаться и дальше. Однако русофобская риторика не поможет американским властям собрать воедино расколотую страну. Максимум, что она даст, - это кратковременный эффект.

"Могут ли они (американцы) сплотиться на русофобии? Могут, но на пять минут, а в остальном они также будут расколоты. Они будут расколоты по имущественному, расовому, языковому принципам", - сказал Владимир Брутер в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, американцев больше всего заботят только они сами. Остальные для них - люди второго сорта. Поэтому сплотить их на основе ненависти к другой стране вряд ли получится. При этом политолог считает, что раскол США никак не поможет России.