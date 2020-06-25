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"Это не смешно, а горько и стыдно": США и Англия учат нас истории России
25 июня 2020, 23:00 • 23 • Политика
В эфире Первого канала учредитель Царьграда Константин Малофеев прямо высказался о сложившейся ситуации, когда США и Англия учат нас истории России. "Это не смешно, а горько и стыдно", - подчеркнул учредитель Царьграда.
В передаче "Время покажет" Константин Малофеев говорил о Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что никто из нас не должен забывать, чьими потомками мы являемся:
"Мы потомки этих победителей. И почему мы должны принимать во внимание, что думают проигравшие, не участвовавшие или те, кто участвовал, но, к сожалению, забыл про нашу Победу? Когда США или Англия, те, кто действительно с нами вместе воевали, нас учат, как нам праздновать, это не смешно, а это печально, горько и стыдно. Не стоит обращать внимания на то, что они говорят. Потому что они не имеют права. Они не понесли тех жертв, которые понесли мы", - подчеркнул Константин Малофеев.
Константин Малофеев напомнил, что ветеранов в России осталось не так много. И мы обязаны были устроить для них праздник в год 75-летия Победы.
"Праздник для этого железного поколения, которое пережило войну. Кстати, напоминаю, что прошлая наша победа в Отечественной войне 1812-14-го тоже праздновалась до 70-летия. В 1884-м был закончен Храм Христа Спасителя, который является храмом-памятником нашей победы тогда, в той войне. А сейчас в Кубинке был построен другой храм-памятник нашей Победе в Великой Отечественной. Пока живы ветераны, это всё очень нужно. И нужно для того, чтобы они передали свой победный дух следующим поколениям", - подчеркнул Малофеев.
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