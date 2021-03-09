"Это не скандал": Захарова разоблачила сговор после откровений Гарри и Меган

Мария Захарова разоблачила сговор после откровений принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Дипломат указала на наличие тайных соглашений между представителями СМИ и политического истеблишмента в Великобритании: "Это не скандал. Это обрушение декораций".

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook скандал вокруг принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

Дипломат указала на наличие сговора между представителями СМИ и политического истеблишмента в Великобритании.

Это не скандал. Это обрушение декораций, - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел пояснила, что, посмотрев интервью пары американской телеведущей Опре Уинфри, она пришла к нескольким выводам.

Один из них состоит в том, что британские медиа по заказу влиятельных игроков способны перевернуть любую ситуацию с ног на голову. Это подтвердили и члены королевской семьи. Даже им не гарантирована неприкосновенность, подчеркнула дипломат.

Она добавила, что подобную деятельность прессы Объединённого Королевства можно было наблюдать и раньше. Например, в историях со Скрипалями и фейками "Белых касок".