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"Это не скандал": Захарова разоблачила сговор после откровений Гарри и Меган

09 марта 2021, 00:40  •  114 • Политика
Мария Захарова разоблачила сговор после откровений принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Дипломат указала на наличие тайных соглашений между представителями СМИ и политического истеблишмента в Великобритании: "Это не скандал. Это обрушение декораций".
Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook скандал вокруг принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Дипломат указала на наличие сговора между представителями СМИ и политического истеблишмента в Великобритании.
Это не скандал. Это обрушение декораций, - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель министерства иностранных дел пояснила, что, посмотрев интервью пары американской телеведущей Опре Уинфри, она пришла к нескольким выводам.
Один из них состоит в том, что британские медиа по заказу влиятельных игроков способны перевернуть любую ситуацию с ног на голову. Это подтвердили и члены королевской семьи. Даже им не гарантирована неприкосновенность, подчеркнула дипломат.
Она добавила, что подобную деятельность прессы Объединённого Королевства можно было наблюдать и раньше. Например, в историях со Скрипалями и фейками "Белых касок".

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