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"Это не шутки!": Мишустин призвал начать работу над 6G в России

20 января 2022, 16:45  •  190 • Политика
Россия может начать работу над стандартами 6G-связи, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Глава кабмина посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры в Воронеже. Во время беседы со специалистами он предложил подумать, что нужно для того, чтобы запустить 6G.
Это не шутки! Давайте подумаем, что для этого надо, давайте сосредоточим наши все научные центры,
- сказал Михаил Мишустин.
Премьер-министр добавил, что "все страны уже бегут в эту сторону". По его словам, 6G уже является почти реализованным прототипом.

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