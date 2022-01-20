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"Это не шутки!": Мишустин призвал начать работу над 6G в России
20 января 2022, 16:45 • 190 • Политика
Россия может начать работу над стандартами 6G-связи, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Глава кабмина посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры в Воронеже. Во время беседы со специалистами он предложил подумать, что нужно для того, чтобы запустить 6G.
- сказал Михаил Мишустин.
Премьер-министр добавил, что "все страны уже бегут в эту сторону". По его словам, 6G уже является почти реализованным прототипом.
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