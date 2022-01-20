"Это не шутки!": Мишустин призвал начать работу над 6G в России

Россия может начать работу над стандартами 6G-связи, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава кабмина посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры в Воронеже. Во время беседы со специалистами он предложил подумать, что нужно для того, чтобы запустить 6G.

Это не шутки! Давайте подумаем, что для этого надо, давайте сосредоточим наши все научные центры,

- сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что "все страны уже бегут в эту сторону". По его словам, 6G уже является почти реализованным прототипом.