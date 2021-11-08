Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
Главная / Политика

"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум

08 ноября 2021, 07:15  •  247 • Политика
Официальная Москва выдвинула Вашингтону ультиматум, касающийся двусторонних отношений. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "это не шанс, это конкретное задание".
В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" Захарова отметила, что США должны предпринять шаги для разблокировки ситуации, которая завела в тупик отношения с нашей страной. Таким образом она ответила на вопрос о то, есть ли шанс урегулировать кризис с визами и решить другие проблемы в двусторонних отношениях.
"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации", - сказала представитель МИД.
Она отметила, что, если США намерены двигаться дальше, "в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений", они должны предпринять ряд практических шагов. При этом Захарова подчеркнула, что в тупик эти отношения завели сами же США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





247
Источник
Похожие новости
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
08 ноября 2021, 03:45
Меркель предложили "тур по Донбассу": Горловка. "Всё включено"
07 ноября 2021, 23:40
"Контраст с действиями Трампа": Салливан объяснил, как Байден ставит США на последнее место
08 ноября 2021, 02:00
Падение гегемона. Байден сыграл на понижение Америки
08 ноября 2021, 02:00
В Генштабе Белоруссии объяснили Западу военную доктрину Москвы и Минска
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2021, 18:25
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.