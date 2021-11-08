"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум

Официальная Москва выдвинула Вашингтону ультиматум, касающийся двусторонних отношений. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "это не шанс, это конкретное задание".

В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" Захарова отметила, что США должны предпринять шаги для разблокировки ситуации, которая завела в тупик отношения с нашей страной. Таким образом она ответила на вопрос о то, есть ли шанс урегулировать кризис с визами и решить другие проблемы в двусторонних отношениях.

"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации", - сказала представитель МИД.

Она отметила, что, если США намерены двигаться дальше, "в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений", они должны предпринять ряд практических шагов. При этом Захарова подчеркнула, что в тупик эти отношения завели сами же США.