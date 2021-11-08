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"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
08 ноября 2021, 07:15 • 247 • Политика
Официальная Москва выдвинула Вашингтону ультиматум, касающийся двусторонних отношений. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "это не шанс, это конкретное задание".
В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" Захарова отметила, что США должны предпринять шаги для разблокировки ситуации, которая завела в тупик отношения с нашей страной. Таким образом она ответила на вопрос о то, есть ли шанс урегулировать кризис с визами и решить другие проблемы в двусторонних отношениях.
"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации", - сказала представитель МИД.
Она отметила, что, если США намерены двигаться дальше, "в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений", они должны предпринять ряд практических шагов. При этом Захарова подчеркнула, что в тупик эти отношения завели сами же США.
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