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"Это не русские хакеры": Блэкаут в Берлине связали с выступлением Путина
20 февраля 2019, 17:09 • 201 • Политика
В соцсетях продолжают шутить о силе воздействия послания Владимира Путина к Федеральному Собранию. Так, например, именно с президентом России связали блэкаут в Берлине. "Это не русские хакеры", - утешают в твиттере озадаченных немцев.
Пользователи твиттера в шутку "успокоили" немцев, озадаченных блэкаутом в Берлине.
На отсутствие электроэнергии в столице Германии пожаловался пользователь Dr. A. Sosnowski. Он признался, что такого ещё не видел - чтобы в целом районе не работали светофоры и отсутствовал свет. В видеообращении он предположил, что проблему вызвали пресловутые "русские хакеры".
"Это не русские хакеры, Александр. Это послание президента РФ", - тут же ответили ему острословы.
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