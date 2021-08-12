"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России

Участники и гости украинского саммита под названием "Крымская платформа" получили предупредительный и грозный сигнал из России. Как отметил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, то, что готовится Киевом - "не просто провокация".

Речь идёт о саммите "Крымская платформа", проведение которого запланировано на 23 августа. Участники встречи, как запланировано украинскими властями, обсудят возможности и пути возвращения полуострова в состав Украины.

В комментарии РИА Новости Мурадов отметил, что "Крымская платформа" - это не просто провокация". Он объяснил, что обсуждение вопроса "возвращения Крыма" - это уже не что иное, как посягательство на территорию нашей страны и жизни наших граждан, а это уже не простые слова.

"Поэтому нам надо чётко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита", - подчеркнул он.

Мурадов отметил, что обсуждающие вместе с Киевом "крымские планы" попадут в список недружественных России стран, что может повлечь за собой для начала такие санкции, как наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию нашей страны.