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"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 09:45 • 130 • Политика
Украинский журналист Виталий Портников заявил о "чёрной метке" Кремля, предъявленной президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, статья об Украине авторства зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева - "это не просто оскорбления" в адрес Киева.
Напомним, в материале Медведева приводятся четыре причины, почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством. И один из главных аргументов - абсолютная несамостоятельность нынешних властей Незалежной.
По мнению Портникова, статья Медведева отражает в целом отношение Кремля к Зеленскому.
"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты", - подчеркнул журналист, отметив, что считает статью "ясным сигналом - о будущем Украины будем говорить с Западом".
Портников замечает, что Украину вычеркнули из переговоров.
"Кремль уже прислал ему "черную метку", - утверждает он, говоря о Зеленском.
При этом журналист призвал президента Украины "защитить" страну "от последствий этого очевидного сигнала".
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