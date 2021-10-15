"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому

Украинский журналист Виталий Портников заявил о "чёрной метке" Кремля, предъявленной президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, статья об Украине авторства зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева - "это не просто оскорбления" в адрес Киева.

Напомним, в материале Медведева приводятся четыре причины, почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством. И один из главных аргументов - абсолютная несамостоятельность нынешних властей Незалежной.

По мнению Портникова, статья Медведева отражает в целом отношение Кремля к Зеленскому.

"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты", - подчеркнул журналист, отметив, что считает статью "ясным сигналом - о будущем Украины будем говорить с Западом".

Портников замечает, что Украину вычеркнули из переговоров.

"Кремль уже прислал ему "черную метку", - утверждает он, говоря о Зеленском.

При этом журналист призвал президента Украины "защитить" страну "от последствий этого очевидного сигнала".