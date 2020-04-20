"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России

Помощь России Италии не является односторонней. Италия поставляет России датчики давления, необходимые для создания аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Речь идёт о самолётах с российской медтехникой, лекарствами и военными эпидемиологами, которые Россия отправила в помощь Италии. Страна сейчас находится на третьем месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

"Это не просто игра в одни ворота, не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты ИВЛ. Это сотрудничество растёт", - сказал Путин на совещании.

Напомним, что ситуация в Италии с коронавирусом по-прежнему остаётся крайне тяжёлой. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 178 972 человека. За сутки в стране выявлено более 3 тысяч случаев заражения. Число погибших от инфекции за всё время эпидемии в Италии составляет 23 660 человек.