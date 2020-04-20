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"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
20 апреля 2020, 22:10 • 56 • Политика
В ответ на помощь России Италия поставляет датчики давления, без которых невозможно производить аппараты ИВЛ. "Это не просто игра в одни ворота, не дорога с односторонним движением", - заверил президент России Владимир Путин.
Помощь России Италии не является односторонней. Италия поставляет России датчики давления, необходимые для создания аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Речь идёт о самолётах с российской медтехникой, лекарствами и военными эпидемиологами, которые Россия отправила в помощь Италии. Страна сейчас находится на третьем месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией.
Напомним, что ситуация в Италии с коронавирусом по-прежнему остаётся крайне тяжёлой. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 178 972 человека. За сутки в стране выявлено более 3 тысяч случаев заражения. Число погибших от инфекции за всё время эпидемии в Италии составляет 23 660 человек.
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