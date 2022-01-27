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"Это не просьба Словакии": Глава МИД страны оправдался за возможную "оккупацию" НАТО
27 января 2022, 20:15 • 200 • Политика
НАТО рассматривает возможность направить военный контингент в Словакию, сообщил глава МИД страны Корчок. "Это не просьба со словацкой стороны, это составная часть нормального оборонного планирования как реакции на возникшую ситуацию (с Украиной)", - заявил министр.
В НАТО обсуждают идею отправить военный контингент в Словакию в ответ на "ситуацию с Украиной". Об этом заявил глава МИД Словакии Иван Корчок на заседании комитета по международным делам Национального совета.
Ранее американский телеканал Sky News сообщил о том, что страны НАТО планируют создать новые боевые подразделения из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. После этого главе МИД Словакии пришлось срочно оправдываться.
- передаёт слова министра газета Pravda.
Он добавил, что подразделения, аналогичные тем, о которых идёт речь, уже имеются в Польше и странах Балтии. Они были созданы в ответ на события 2014 года, но поскольку дальнейшей эскалации не произошло, структуры НАТО в регионе далее не расширялись, заявил глава МИД Словакии.
Напомним, что Запад уже несколько месяцев нагнетает истерию вокруг "вторжения России на Украину". При этом все сроки начала вторжения уже давно истекли, и даже в Киеве говорят, что никакой подготовки к вторжению нет. Однако это не мешает США и НАТО продолжать раздувать панику.
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