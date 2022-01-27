"Это не просьба Словакии": Глава МИД страны оправдался за возможную "оккупацию" НАТО

НАТО рассматривает возможность направить военный контингент в Словакию, сообщил глава МИД страны Корчок. "Это не просьба со словацкой стороны, это составная часть нормального оборонного планирования как реакции на возникшую ситуацию (с Украиной)", - заявил министр.

В НАТО обсуждают идею отправить военный контингент в Словакию в ответ на "ситуацию с Украиной". Об этом заявил глава МИД Словакии Иван Корчок на заседании комитета по международным делам Национального совета.

Ранее американский телеканал Sky News сообщил о том, что страны НАТО планируют создать новые боевые подразделения из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. После этого главе МИД Словакии пришлось срочно оправдываться.

Никакого решения (об этом) пока не принято. Это не просьба со словацкой стороны, это составная часть нормального оборонного планирования как реакции на возникшую ситуацию (с Украиной),

- передаёт слова министра газета Pravda.

Он добавил, что подразделения, аналогичные тем, о которых идёт речь, уже имеются в Польше и странах Балтии. Они были созданы в ответ на события 2014 года, но поскольку дальнейшей эскалации не произошло, структуры НАТО в регионе далее не расширялись, заявил глава МИД Словакии.

Напомним, что Запад уже несколько месяцев нагнетает истерию вокруг "вторжения России на Украину". При этом все сроки начала вторжения уже давно истекли, и даже в Киеве говорят, что никакой подготовки к вторжению нет. Однако это не мешает США и НАТО продолжать раздувать панику.