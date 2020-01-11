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"Это не прикол": На Украине продают тушёнку с кусочками "русскоязычных младенцев"
11 января 2020, 17:39 • 250 • Политика
На Украине стали продавать консервы "Сепар луганский" с кусочками "русскоязычных младенцев". "Это не прикол. Кто ещё не успел заказать - спешите", - написал продавец в Facebook.
На Украине появились в продаже консервы с кусочками "русскоязычных младенцев". Провокационный продукт распространяет экс-участник украинской карательной операции в Донбассе Александр Грамарчук.
В социальной сети Facebook он выложил фото банок тушёнки с названиями "Сепар в масле", "Снегирь православный" и "Сепар луганский выдержанный". На этикетках изображён чёрно-красный флаг украинских националистов. А на одной из банок написано, что продукт "содержит кусочки русскоязычных младенцев".
По данным издания "Украина.ру", товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице. Таким образом Грамарчук собирал средства для войны в Донбассе.
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