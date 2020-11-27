"Это не преувеличение": "Замочные" осы поставили под угрозу всю авиацию Австралии

Её называют Keyhole wasp - замочная оса, или оса, обитающая в замочной скважине. Речь идёт о насекомых Pachodynerus nasidens. Для устройства своего гнезда эти осы выбирают себе крошечные полости. Технический прогресс предоставляет им широчайшие возможности для этого: розетки, щели в окнах, самолёты.

Австралийские учёные рассказали, что замочные осы нередко селятся в приёмниках воздушного давления самолётов - так называемых трубках Пито. Если это устройство для измерения скорости заблокировано, может случиться катастрофа.

"Это не преувеличение", - пишет журнал Plos One, указывая, что в аэропорту всего одного города за пять с половиной лет зафиксировано 26 нештатных ситуаций, случившихся из-за ос.

Эколог Алан Хаус вместе с командой учёных на 3D-принтере напечатали копии частей самолёта и разместили в реальном аэропорту. С февраля 2016 до апреля 2019 года они вели наблюдения.

Установлено, что за это время 93 раза приёмники воздушного давления были полностью заблокированы насекомыми. Некоторые гнёзда появлялись за считаные часы.

Pachodynerus nasidens назвали опасным вредителем, ставящим под угрозу безопасность авиации Австралии. Учёные отмечают: замочные осы легко приспосабливаются к новым условиям и весьма изобретательны. Не исключено, что они распространятся по другим странам и континентам.