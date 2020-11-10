"Это не политическое заявление": Байден попросил избирателей прятать лица под масками

Байдена американские СМИ объявили избранным президентом Соединённых Штатов. Во время брифинга группы экспертов, отвечающих за создание плана по борьбе с эпидемией COVID-19 в США, политик попросил избирателей прятать лица под масками.

"Пожалуйста, носите маску, сделайте это ради себя, ради своих соседей. Маска - это не политическое заявление", - произнёс он.

По словам Байдена, ношение масок будет "хорошей отправной точкой для объединения нации". И при этом не важно, за кого проголосовал тот или иной человек. Политик считает, что маску необходимо носить ещё несколько месяцев.

США больше полугода возглавляют рейтинг по числу заболевших COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса, в этой стране количество инфицированных приближается к 10 миллионам. Среди 50 613 251 подтверждённом случае в мире 9 995 970 приходится на США. Умерло свыше 237 тысяч американцев. Наиболее сложная ситуация в Нью-Йорке, Техасе, Калифорнии, Флориде, Нью-Джерси, Иллинойсе.