"Это не покажут на CNN...": Русская журналистка дала оригинал заявления полицейского Нью-Йорка

Корреспондентка "Вести ФМ" Вера Десятова в своём Telegram-канале опубликовала видеообращение главы профсоюза полиции Нью-Йорка Майка О’Мира к прессе и общественности. Он заявил, что выступает против очернения своей профессии в обществе.

"375 миллионов обращений в полицию каждый год. Несметное количество позитивных откликов. Но я всю неделю читаю в газетах, что сообщества афроамериканцев боятся за своих детей, что они, возвращаясь из школы, будут убиты копом! В каком мире мы живём?!" - возмутился полицейский.

Он напомнил, что подавляющее большинство полицейских - не преступники и никого не убивали. Однако никто даже не вспоминает о тех полицейских, которых на прошлой неделе убили в Лос-Анджелесе.

"Мы убили кого-то? Нет! Все хотят нас застыдить - законодатели, пресса. Хватит обращаться с нами как с животными и головорезами. И начните уже относиться к нам с уважением. Наши законодатели покинули нас. Нас очернили. Это омерзительно", - возмутился Майк О’Мира.

При этом глава профсоюза, безусловно, не поддерживает поведение своего коллеги, способствовавшего гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Но не стоит ассоциировать с этим всех полицейских.

"Я буду гордиться тем, что я коп, пока не уйду в отставку!" - заявил Майк О’Мира.