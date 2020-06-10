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"Это не покажут на CNN...": Русская журналистка дала оригинал заявления полицейского Нью-Йорка

10 июня 2020, 18:00  •  165 • В мире
Русская журналистка Вера Десятова - корреспондент "Вести ФМ" - показала оригинал заявления нью-йоркского полицейского в своём Telegram-канале. Журналистка сопроводила текст комментарием: "Это не покажут на CNN..." В своём обращении полицейский заявил, что осуждает поведение своих коллег, убивших Джорджа Флойда, но против того, чтобы всех сотрудников полиции считали "животными и головорезами".
Корреспондентка "Вести ФМ" Вера Десятова в своём Telegram-канале опубликовала видеообращение главы профсоюза полиции Нью-Йорка Майка О’Мира к прессе и общественности. Он заявил, что выступает против очернения своей профессии в обществе.
"375 миллионов обращений в полицию каждый год. Несметное количество позитивных откликов. Но я всю неделю читаю в газетах, что сообщества афроамериканцев боятся за своих детей, что они, возвращаясь из школы, будут убиты копом! В каком мире мы живём?!" - возмутился полицейский.
Он напомнил, что подавляющее большинство полицейских - не преступники и никого не убивали. Однако никто даже не вспоминает о тех полицейских, которых на прошлой неделе убили в Лос-Анджелесе.
"Мы убили кого-то? Нет! Все хотят нас застыдить - законодатели, пресса. Хватит обращаться с нами как с животными и головорезами. И начните уже относиться к нам с уважением. Наши законодатели покинули нас. Нас очернили. Это омерзительно", - возмутился Майк О’Мира.
При этом глава профсоюза, безусловно, не поддерживает поведение своего коллеги, способствовавшего гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Но не стоит ассоциировать с этим всех полицейских.
"Я буду гордиться тем, что я коп, пока не уйду в отставку!" - заявил Майк О’Мира.

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