"Это не поддаётся объяснению!": Посол рассказал, как появился фейк Bloomberg о вторжении России

США намерены выслать 28 русских дипломатов до конца июня. Параллельно Штаты ведут информационную войну против Москвы. Посол России в Вашингтоне рассказал, как появился фейк Bloomberg о вторжении на Украину.

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал статью американского агентства Bloomberg, в которой говорится о том, что русские войска якобы пересекли границу с Украиной.

По словам дипломата, вероятнее всего, журналисты приготовили статью заранее, чтобы была возможность её опубликовать сразу же, как только начнётся вторжение. Однако по какой-то причине в редакции произошёл фальстарт.

То, что сегодня случилось ночью, - это безобразие. Это не поддаётся никакому объяснению. Bloomberg опубликовало заготовки, которые стояли в режиме stand by, когда нужно нажать кнопку - и вылетает статья, что русские продвинулись к Днепру или ещё куда-либо,

- рассказал посол, выступая в YouTube-шоу "Соловьёв LIVE ".

При этом правду журналисты так и не раскрыли, обратил внимание Антонов. Правду о том, что США накачивают киевский режим оружием, подталкивая его к войне.

Напомним также, что американское агентство Bloomberg оказалось в центре скандала после сообщения о том, что "Россия вторглась на Украину". ООН пришлось обращаться к американским журналистам с призывом не разжигать войну.