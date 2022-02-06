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"Это не поддаётся объяснению!": Посол рассказал, как появился фейк Bloomberg о вторжении России
06 февраля 2022, 00:10 • 97 • Политика
США намерены выслать 28 русских дипломатов до конца июня. Параллельно Штаты ведут информационную войну против Москвы. Посол России в Вашингтоне рассказал, как появился фейк Bloomberg о вторжении на Украину.
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал статью американского агентства Bloomberg, в которой говорится о том, что русские войска якобы пересекли границу с Украиной.
По словам дипломата, вероятнее всего, журналисты приготовили статью заранее, чтобы была возможность её опубликовать сразу же, как только начнётся вторжение. Однако по какой-то причине в редакции произошёл фальстарт.
- рассказал посол, выступая в YouTube-шоу "Соловьёв LIVE".
При этом правду журналисты так и не раскрыли, обратил внимание Антонов. Правду о том, что США накачивают киевский режим оружием, подталкивая его к войне.
Напомним также, что американское агентство Bloomberg оказалось в центре скандала после сообщения о том, что "Россия вторглась на Украину". ООН пришлось обращаться к американским журналистам с призывом не разжигать войну.
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