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"Это не подарок Москве": Байден намерен добиться продления СНВ-III - источник
20 января 2021, 10:40 • 66 • Политика
Команда Джо Байдена намерена добиться продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заявил кандидат на пост госсекретаря США Тони Блинкен. При этом он отметил, что в новой администрации считают, что "это не подарок Москве".
По словам Блинкена, Байден займётся этим вопросом практически сразу после вступления в должность президента, ведь срок действия соглашения истекает уже в феврале этого года.
"Мы будем добиваться продления", - сказал он.
При этом Блинкен добавил, что продление договора отвечает интересам США в связи с тем, что Штаты смогут проводить инспекции и получать информацию о российском ядерном оружии.
"Это не подарок Москве", - подчеркнул он.
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