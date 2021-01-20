"Это не подарок Москве": Байден намерен добиться продления СНВ-III - источник

По словам Блинкена, Байден займётся этим вопросом практически сразу после вступления в должность президента, ведь срок действия соглашения истекает уже в феврале этого года.

"Мы будем добиваться продления", - сказал он.

При этом Блинкен добавил, что продление договора отвечает интересам США в связи с тем, что Штаты смогут проводить инспекции и получать информацию о российском ядерном оружии.

"Это не подарок Москве", - подчеркнул он.