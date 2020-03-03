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"Это не по-честному": Путин дал личный совет скрывающимся иноагентам

03 марта 2020, 15:35  •  41 • Политика
Для чего и против кого в России работает закон об иноагентах, рассказал президент Владимир Путин. Объясняя цель закона, он подчеркнул, что речь идёт об ограждении нашей страны от вмешательства извне. Особое внимание глава государства обратил на те структуры, что скрывают подобную деятельность, отметив, что "это не по-честному". И дал личный совет подобным скрывающимся иноагентам.
В чём цель закона об иноагентах? Своё мнение по этому поводу высказал президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". По мнению главы государства, закон направлен на то, чтобы "оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне".
Особое внимание президент уделил скрывающимся иноагентам - тем организациям, что не желают объявлять о том, что занимаются внутриполитическими вопросами в нашей стране за иностранное финансирование. "Это не по-честному, - подчеркнул Владимир Путин и дал личный совет подобным организациям: - Лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность".
Президент напомнил о том, что в нашей стране деятельность некоммерческих организаций, работающих за иностранные деньги, не запрещена. Однако указал, что об этом следует предупреждать, говорить.
"Если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать", - обратил внимание глава государства, добавив, что подобное не имеет противоречий с мировой практикой и об ущемлении прав речи не идёт.
Кроме того, российский лидер напомнил о том, что закон об иноагентах касается исключительно НКО с иностранным финансированием, которые занимаются в нашей стране внутриполитической деятельностью. Однако законодательство не должно затрагивать те некоммерческие организации, что действуют в гуманитарной сфере.
Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность, и добиться того, чтобы не было подмены понятий, - указал глава государства. - И чтобы любая другая деятельность - гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, - чтобы её не подтасовывали под внутриполитические дела.

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