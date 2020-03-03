"Это не по-честному": Путин дал личный совет скрывающимся иноагентам

В чём цель закона об иноагентах? Своё мнение по этому поводу высказал президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". По мнению главы государства, закон направлен на то, чтобы "оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне".

Особое внимание президент уделил скрывающимся иноагентам - тем организациям, что не желают объявлять о том, что занимаются внутриполитическими вопросами в нашей стране за иностранное финансирование. "Это не по-честному, - подчеркнул Владимир Путин и дал личный совет подобным организациям: - Лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность".

Президент напомнил о том, что в нашей стране деятельность некоммерческих организаций, работающих за иностранные деньги, не запрещена. Однако указал, что об этом следует предупреждать, говорить.

"Если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать", - обратил внимание глава государства, добавив, что подобное не имеет противоречий с мировой практикой и об ущемлении прав речи не идёт.

Кроме того, российский лидер напомнил о том, что закон об иноагентах касается исключительно НКО с иностранным финансированием, которые занимаются в нашей стране внутриполитической деятельностью. Однако законодательство не должно затрагивать те некоммерческие организации, что действуют в гуманитарной сфере.