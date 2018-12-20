"Это не пародия, это всерьез": Американский эксперт рассказал о "спецоперации" России против США

Американский аналитик, эксперт в области разведки и нацбезопасности Малкольм Нэнс вещает на телеканале MSNBC о "русском вмешательстве" и "спецоперации" России против США. "Это не пародия, это всерьез", - отреагировали в Сети

Казалось бы, такое произнести на полном серьезе невозможно, как невозможно поверить в услышанное с экрана. Однако это было действительно сказано в эфире американского телеканала MSNBC.

Американский аналитик, эксперт в области разведки и небезопасности Малкольм Нэнс с невероятным воодушевлением и напором рассказал о "спецоперации", которую Россия проводит в отношении Соединенных Штатов".

"Поистине, гениальная спецоперация России против США уходит корнями в начало 2000-х годов, когда российские военные провели стратегический анализ и стали реализовывать план по дезинформации. По их логике, вместо того, чтобы устраивать вооружённый конфликт, гораздо эффективнее создать вокруг страны противника кольцо дезинформации. И со временем, после того, как среди населения этого государства будут постоянно сеять раздор и распространять ложную информацию, оно даже начнет приветствовать иностранное вторжение. Именно так Россия действует в отношении Соединенных Штатов", - заявил он.

Говоря откровенно, ничего другого от этого ярого противника президента Трампа, автора "бестселлера" "Заговор, чтобы взломать Америку", ждать было бы сложно. Постоянная тема его выступлений на телеканале – все о том же: "русские украли у нас выборы", а "Трамп позволил экс-директору КГБ сломать национальную защиту США".

Выбор спикера, который сделал телеканал MSNBC, тоже не может удивить. Буквально несколько дней назад ведущая этого же канала, Рэйчел Мэддоу пошла ещё дальше, обвинив Россию "во вмешательства в дела стран по всему миру".

Поэтому мы, устав удивляться, просто смеемся над паранойей, охватившей либеральные СМИ Америки.

"Просто посмотрите: со стороны это кажется пародией. Ждёшь, что в конце все встанут и засмеются. Но нет, это всё всерьёз", - пишет RT в своем микроблоге в Twitter.

Пользователи Сети тоже оценили "юмор" американского эксперта. " США, все больше напоминают Украину... Деградация в СМИ, становится заметна не вооруженным глазом и ухом", " Улыбаемся и машем", " США в изоляции? Я правильно посыл понял?", " Они говорят, что мы якобы делаем все то, что сами делают", - пишут комментаторы.

MSNBC рассказывает про русское вмешательство. Просто посмотрите: со стороны это кажется пародией. Ждёшь, что в конце все встанут и засмеются.



Но нет, это всё всерьёз pic.twitter.com/wU4oiV2k1e — RT на русском (@RT_russian) 19 декабря 2018 г.

Ну если даже допустить, что это именно так, то собственно говоря, этим самым методом и этим самым занятием Америка занимается десятилетиями по отношению сначала к СССР, а затем к России. Так что, кушайте своё же. — Павел Михайлович (@NP_Everest) 19 декабря 2018 г.