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"Это не оставит следов на наших отношениях": Россия и Сербия уладили скандал с постом Захаровой

08 сентября 2020, 00:40  •  59 • Политика
Россия и Сербия уладили инцидент, вызванный постом Марии Захаровой в Facebook. По словам сербской стороны, этот случай "не оставит следов на наших хороших отношениях".
О чём в понедельник сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Сербии, ссылаясь на руководителя ведомства Ивицу Дачича.
"Он в эфире TV Happy заявил, что два государства являются стратегическими партнёрами и продолжают сотрудничество и что это не оставит следов на наших хороших отношениях", - пояснили в министерстве.
Там добавили, что Дачич и его российский коллега Сергей Лавров приложили усилия для того, чтобы "закрыть этот случай".
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своём Facebook фотографию президента Сербии Александра Вучича во время приёма в Белом доме. Она обратила внимание, что стул, на котором расположился сербский лидер, стоит в одиночестве напротив стола президента США, словно это не переговоры, а допрос. При этом она вставила кадр из фильма "Основной инстинкт" и в шутку предложила всем иностранным дипломатам вести себя в подобных ситуациях так же уверенно и раскованно, как главная героиня ленты.
Пост спровоцировал большой скандал. МИД Сербии после этого вызвал посла России для объяснений. Сама же Захарова сделала приписку, в которой пояснила, что её пост никого не оскорбляет, а только высмеивает высокомерное отношение США к лидерам других стран.

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