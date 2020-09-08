|
"Это не оставит следов на наших отношениях": Россия и Сербия уладили скандал с постом Захаровой
08 сентября 2020, 00:40 • 59 • Политика
Россия и Сербия уладили инцидент, вызванный постом Марии Захаровой в Facebook. По словам сербской стороны, этот случай "не оставит следов на наших хороших отношениях".
О чём в понедельник сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Сербии, ссылаясь на руководителя ведомства Ивицу Дачича.
Там добавили, что Дачич и его российский коллега Сергей Лавров приложили усилия для того, чтобы "закрыть этот случай".
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своём Facebook фотографию президента Сербии Александра Вучича во время приёма в Белом доме. Она обратила внимание, что стул, на котором расположился сербский лидер, стоит в одиночестве напротив стола президента США, словно это не переговоры, а допрос. При этом она вставила кадр из фильма "Основной инстинкт" и в шутку предложила всем иностранным дипломатам вести себя в подобных ситуациях так же уверенно и раскованно, как главная героиня ленты.
Пост спровоцировал большой скандал. МИД Сербии после этого вызвал посла России для объяснений. Сама же Захарова сделала приписку, в которой пояснила, что её пост никого не оскорбляет, а только высмеивает высокомерное отношение США к лидерам других стран.
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2020, 03:40
|
06 сентября 2020, 12:55
|
04 сентября 2020, 00:25
|
03 сентября 2020, 22:35
|
03 сентября 2020, 23:30
|
01 сентября 2020, 11:55
|
02 сентября 2020, 02:35