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"Это не оккупация, а освобождение": Французы признали Крым частью России

20 мая 2021, 16:20  •  165 • Политика
Во Франции прокомментировали встречу глав МИД России и США в Рейкьявике. "Крым не является оккупированным, или придется признать, что в случае Крыма оккупированные предпочитают оккупанта своим бывшим соотечественникам. А значит, это не оккупация, а освобождение", - пишут французы.
Главы МИД Америки и России встретились в среду 19 мая на полях Арктического саммита в Рейкьявике, сообщает французское издание Le Figaro. В комментариях французские читатели поспорили по поводу Крыма.
В новости говорится, что Госсекретарь США Энтони Блинкен попробовал сделать главной темой встречи сотрудничество в Арктике. А в ответ глава МИД России Сергей Лавров напомнил американскому коллеге чьей территорией является Арктика.
В 2014 году, когда русские захватили Крым и восток Украины, а также утвердились в Сирии, кто был вице-президентом США? Джо Байден им был. При президенте Обаме,
- пишет в комментариях пользователь Le canard looke.
Крым не является оккупированным, или придется признать, что в случае Крыма оккупированные предпочитают оккупанта своим бывшим соотечественникам. А значит, это не оккупация, а освобождение.
- отвечает ему Ja 9978.
Он напоминает, что в ходе возвращения Крыма в Россию не было ни жертв, ни восстаний, ни вообще каких-либо конфликтов с так называемым "оккупантом". То есть это по сути первый случай в мировой истории, когда "оккупированной" стране так страшно нравится быть оккупированной.
Также комментатор напомнил, что в Крыму прошёл референдум среди жителей полуострова, на котором они проголосовали за воссоединение с Россией. Называть после этого Крым "оккупированным" – это не уважать волю крымчан, подчёркивает француз.

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