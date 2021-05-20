"Это не оккупация, а освобождение": Французы признали Крым частью России

Во Франции прокомментировали встречу глав МИД России и США в Рейкьявике. "Крым не является оккупированным, или придется признать, что в случае Крыма оккупированные предпочитают оккупанта своим бывшим соотечественникам. А значит, это не оккупация, а освобождение", - пишут французы.

Главы МИД Америки и России встретились в среду 19 мая на полях Арктического саммита в Рейкьявике, сообщает французское издание Le Figaro. В комментариях французские читатели поспорили по поводу Крыма.

В новости говорится, что Госсекретарь США Энтони Блинкен попробовал сделать главной темой встречи сотрудничество в Арктике. А в ответ глава МИД России Сергей Лавров напомнил американскому коллеге чьей территорией является Арктика.

В 2014 году, когда русские захватили Крым и восток Украины, а также утвердились в Сирии, кто был вице-президентом США? Джо Байден им был. При президенте Обаме,

- пишет в комментариях пользователь Le canard looke.

Крым не является оккупированным, или придется признать, что в случае Крыма оккупированные предпочитают оккупанта своим бывшим соотечественникам. А значит, это не оккупация, а освобождение.

- отвечает ему Ja 9978.

Он напоминает, что в ходе возвращения Крыма в Россию не было ни жертв, ни восстаний, ни вообще каких-либо конфликтов с так называемым "оккупантом". То есть это по сути первый случай в мировой истории, когда "оккупированной" стране так страшно нравится быть оккупированной.

Также комментатор напомнил, что в Крыму прошёл референдум среди жителей полуострова, на котором они проголосовали за воссоединение с Россией. Называть после этого Крым "оккупированным" – это не уважать волю крымчан, подчёркивает француз.