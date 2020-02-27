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"Это не о Медведеве!": Делягин на примере "эффективных" немцев показал начало разложения Европы

27 февраля 2020, 18:09  •  111 • В мире
Политолог и экономист Михаил Делягин прокомментировал "эффективность" немецкой полиции после инцидента в городке Фолькмарзене. Как сообщалось ранее, во время праздничного мероприятия в толпу зрителей въехала машина. В своём комментарии политолог сравнил европейских толерантных западных менеджеров с нашими и намекнул, что нынешнее положение дел в Европе говорит о неминуемых будущих проблемах. При этом он оговорился, что речь идёт не о критике Дмитрия Медведева, о котором неоднократно экономист высказывался в публичных выступлениях.
Российский политолог и экономист Михаил Делягин в своём видеосообщении оценил "эффективность" немцев после ЧП в городке Фолькмарзене. Там во время карнавала машина въехала в толпу граждан. Несколько десятков человек, в том числе дети, получили травмы.
Делягин, оченивая действия немецкой полиции, указал, что по отдельности их заявления, казалось бы, правильны. Но в целом ситуация печальна.
"Чем отличается самый конченый идиот, но отечественной сборки (для излишне изощренной части аудитории: это не о Медведеве!!) от эффективного, просвещенного, разумного, толерантного, транспарентного и политкорректного западного менеджера", - в своем стиле, иронично, подписал он свою запись в Telegram.
Говоря о случившемся в Фолькмарзене, эксперт счёл правильным то, что снимавшие на видео кадры с места событий граждане, которые не помогали пострадавшим, должны быть наказаны.
"Те люди, которые делали видео, но не оказывали помощи, они все будут наказаны. Или штрафом, или до двух лет лишения свободы. Я поддерживаю, это правильный закон, у нас такое тоже есть", - заявил он.
Но вот второе заявление немецкой полиции, которая призвала очевидцев предоставить видеозаписи для выяснения обстоятельств ЧП, Делягина насторожило. По его словам, это может в дальнейшем привести к плохим событиям для европейцев.
"Это не шутка, они действительно так живут. Думаю, что недолго им осталось так весело жить, с такой эффективностью. Это плохо", - констатировал он.

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