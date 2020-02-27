"Это не о Медведеве!": Делягин на примере "эффективных" немцев показал начало разложения Европы

Российский политолог и экономист Михаил Делягин в своём видеосообщении оценил "эффективность" немцев после ЧП в городке Фолькмарзене. Там во время карнавала машина въехала в толпу граждан. Несколько десятков человек, в том числе дети, получили травмы.

Делягин, оченивая действия немецкой полиции, указал, что по отдельности их заявления, казалось бы, правильны. Но в целом ситуация печальна.

"Чем отличается самый конченый идиот, но отечественной сборки (для излишне изощренной части аудитории: это не о Медведеве!!) от эффективного, просвещенного, разумного, толерантного, транспарентного и политкорректного западного менеджера", - в своем стиле, иронично, подписал он свою запись в Telegram.

Говоря о случившемся в Фолькмарзене, эксперт счёл правильным то, что снимавшие на видео кадры с места событий граждане, которые не помогали пострадавшим, должны быть наказаны.

"Те люди, которые делали видео, но не оказывали помощи, они все будут наказаны. Или штрафом, или до двух лет лишения свободы. Я поддерживаю, это правильный закон, у нас такое тоже есть", - заявил он.

Но вот второе заявление немецкой полиции, которая призвала очевидцев предоставить видеозаписи для выяснения обстоятельств ЧП, Делягина насторожило. По его словам, это может в дальнейшем привести к плохим событиям для европейцев.

"Это не шутка, они действительно так живут. Думаю, что недолго им осталось так весело жить, с такой эффективностью. Это плохо", - констатировал он.