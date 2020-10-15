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"Это не Навальный, а чёртов Рэмбо": Оппозиционера отравили "Новичком" дважды - NYT

15 октября 2020, 07:20  •  91 • Политика
Навального дважды отравили "Новичком", пишет американская газета The New York Times. "Дважды "Новичком"! Это не Навальный, а чёртов Рэмбо", - комментируют материал в Сети.
The New York Times нашла объяснение нестыковкам с "отравлением" Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок". Издание предполагает, что российского оппозиционера отравили дважды!
Газета ссылается на источники в немецких спецслужбах, которые заявляют, что "Новичок" в виде порошка был добавлен в чай Навального в аэропорту Томска. Однако следы боевого отравляющего вещества также были найдены на бутылке, оставленной Навальным в томской гостинице. Очевидное противоречие NYT объясняет очень просто: российского оппозиционера отравили дважды.
Дважды "Новичком"! Это не Навальный, а чёртов Рэмбо. Его хватает и на пару доз "Новичка", и сразу на несколько версий своего отравления, - иронизирует Telegram-канал "Расстрельный".
Последняя версия Германии: Навального отравили чаем в виде порошка, нанесённого на бутылку, которую принесла "в складках кожи" представительница Ашуркова Певчих. Так, ничего не напутали? - добавляет экономист и политолог Михаил Делягин.
Напомним, что версия "отравления" Навального буквально рассыпается на глазах. Симптомы отравления не совпадают с "Новичком", эксперты ОЗХО не нашли в анализах запрещённых веществ, показания соратников Навального постоянно меняются, а один из ключевых фигурантов, Мария Певчих, скрывается от правоохранительных органов и СМИ.

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