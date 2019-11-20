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"Это не наши проделки": Медведев перебил смущённого туманом белорусского премьера

20 ноября 2019, 01:24  •  90 • Политика
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев попытался пошутить на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Прибывший в российскую столицу политик признался, что его смутил туман в Москве. Медведев, перебивая коллегу, тут же шутливо отметил: "Это не наши проделки". Румас поддержал слова российского премьера и добавил, что тумана в отношениях двух стран нет.
Белорусский премьер-министр Сергей Румас поэтично выразился по поводу отношений двух стран на заседании совета министров Союзного государства. По его словам, по прилёте в российскую столицу его смутил туман в Москве. Он отметил, что даже почувствовал себя неловко, увидев по прилёте пелену тумана.
Тут его перебил Медведев, иронично отметив: "Это не наши проделки".
И, продолжил Румас, по приезде в Горки туман развеялся. Встреча, состоявшаяся во вторник, завершая своё поэтичное сравнение, добавил он, как раз показала, что тумана в отношениях между Россией и Белоруссией нет.
Ранее сообщалось, что лидеры правительств двух стран в подмосковных Горках обсудят ряд вопросов как финансовых взаимоотношений, так и назревших проблем, которые накануне обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Он посетовал, что несмотря на создание ЕАЭС и Союзного государства, республика теряет в экономике. А для белорусских товаров открыты не все рынки, передает "Мир".

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