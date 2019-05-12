"Это не наша война": Зеленский не хочет быть втянутым во внутренние дела США - источник

По данным источников американской газеты The Washington Post, Владимир Зеленский исключает использование политического давления для того, чтобы заставить украинские правоохранительные органы добиваться целей Белого дома. Как сообщает издание, Зеленский попросту опасается, что его втянут во внутриполитический конфликт в США.

Так, накануне прошла информация, что адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. По данным The Wall Street Journal, Джулиани собирался провести встречу с Зеленским. Поводом для встречи, как отмечают журналисты, могла стать инициатива адвоката, который хотел убедить Зеленского провести расследование.

Речь идет о деле, связанном с сыном бывшего вице-президента Байдена. По данным издания, в нем замешаны "некие украинские депутаты". Интерес Белого дома к этому инциденту объясняется просто: Байден заявил, что намерен в 2020 году выставить свою кандидатуру на пост президента США.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники в команде Зеленского, тот "опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США".

"Это точно не наша война, - цитирует издание собеседника. - Мы должны держаться от этого как можно дальше".